التضامن: تكليف رئاسي بتنفيذ برنامج متكامل للحماية من المخدرات في المناطق المُطورة

قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه تم تنفيذ 127 ألف زيارة منزلية لتوعية الأسر بالمناطق المطورة والمناطق المتاخمة لها بأضرار المخدرات وذلك خلال عام 2021.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المواجهة" على شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الثلاثاء، أن هذه البرامج تأتي في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ برنامج متكامل للحماية من المخدرات في المناطق المُطورة بديلة العشوائية.

وأوضح أن العمل يجري حاليًّا ست مناطق، لافتًا إلى تشغيل خمس عيادات للعلاج من الإدمان استفاد منها ما يقرب من ستة آلاف مريض إدمان من داخل هذه المناطق.

وأشار إلى أنه يتم تنفيذ برامج الوقاية من المخدرات داخل المدارس والمراكز الشبابية وقصور الثقافة، بما يعكس حجم اهتمام الدولة للارتقاء بالخصائص السكانية للمواطنين في المناطق المطورة.

وأكّد أن 85% ممن ترددوا على عيادات علاج الإدمان والمشورة علموا بهذه العيادات وتوجهوا إليها كنتاج للزيارات المنزلية، التي تنظمها قيادات طبيعية داخل المجتمع، وقد تم تدريبهم على إيصال رسائل الوقاية.

وأشار مساعد الوزيرة، إلى أنه يتم العمل في الوقت نفسه على تطوير البنية التحتية بشكل مستمر في هذه المناطق.