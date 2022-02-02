رغم رفع الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، بعض قيود كورونا، بعد أن قامت إنجلترا والدنمارك بخطوة مماثلة، في وقت لا يزال الوضع الوبائي العالمي حساسا، حذرت الحكومة الفرنسية من أن المؤشرات لا تزال هشة، وأن معدل الإصابات ما زال مرتفعا، خاصة مع ظهور السلالة الفرعية الجديدة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، جابريل أتال، لمحطة "فرانس.إنفو" التلفزيونية الفرنسية: "سنحترم التقويم الذي قدمناه للفرنسيين، مع رفع القيود على مرحلتين، أي 2 فبراير، ثم 16 فبراير".

وأضاف: "على الرغم من ذلك، يجب أن نظل حذرين للغاية لأن مؤشرات الإصابات لا تزال هشة، ونظل عند مستويات عالية جدًا من تفشي كورونا، ونعلم أن هناك أسئلة قيد البحث عن السلالة الفرعية (بي.إيه 2)، وهي أيضًا شديدة العدوى".

ودخل القرار الفرنسي حيز التنفيذ بعد ساعات على مباشرة تحالف "فايزر-بيونتيك" بإجراءات التقدم بطلب رسمي لدى السلطات الصحية الأمريكية للترخيص الطارئ لاستخدام لقاحه المضاد لكوفيد-19 لتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و4 سنوات، في خطوة هي الأولى من نوعها بالنسبة لهذه الفئة العمرية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي فرنسا، تلقى 4% فقط من التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما، اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه "في حال اتضاح اتجاهات تطور الجائحة، سيعمل على التخفيف بشكل واضح من البروتوكولات الصحية في المدارس عند انتهاء عطلة فبراير-مارس المدرسية، وستكون المسألة على جدول أعمال مجلس الدفاع الصحي الأربعاء"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وبانتظار القرارات التي ستصدر عنه، لم يعد وضع الكمامة إلزاميا في الأماكن المفتوحة في فرنسا اعتبارا من اليوم الأربعاء، بالإضافة إلى إلغاء القيود التي كانت مفروضة في الأماكن التي كانت تستقبل جمهورا جالسا مثل الملاعب والمؤسسات الثقافية، فضلا عن إلغاء إلزامية العمل عن بعد بحيث سيصبح موصى به فقط.

وفي 16 فبراير، سيعاد فتح النوادي الليلية المغلقة منذ 10 ديسمبر، وسيسمح بإقامة حفلات موسيقية يكون فيها الجمهور واقفا، وسيعود استهلاك المشروبات في الحانات من على الطاولة ممكنا، وفي الملاعب وصالات السينما ووسائل النقل العام أيضا.

وفي فرنسا، يسود الانقسام بين الأطباء إزاء تخفيف القيود، فيعتبر البعض منهم، مثل دجيلالي أنان، رئيس قسم العناية المركزة في مستشفى ريمون-بوانكاري دو جارش، قرب باريس، أن "انتشار الفيروس لا يزال مرتفعا جدا"، فيما يعتقد آخرون أن "نسبة الفوائد مقارنة بالمخاطر تشير إلى أن العودة إلى حياة خالية من القيود أصبحت ممكنة".