باريس تأمل في مواصلة الحوار المكثف مع موسكو حول قضايا الأمن

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أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن أمل باريس في مواصلة الحوار مع موسكو حول المقترحات الروسية للناتو والولايات المتحدة بشأن ضمانات الأمن.

وقال متحدث باسم الوزارة إن فرنسا أخذت علما برسالة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول موضوع عدم قابلية الأمن للتجزئة، وكذلك "عناصر التقييم" التي وردت في تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء مؤتمره الصحفي الأخير، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأكد المتحدث في تصريحات صحفية عزم فرنسا "مواصلة الحوار المكثف حول المقترحات التي صيغت وتم تسليمها لروسيا في 26 يناير".

وأشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تمكن من مناقشة هذه المسألة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصالين هاتفيين أجرياهما يومي 28 و31 يناير.

وكانت وزارة الخارجية الروسية نشرت أمس الثلاثاء نص رسالة بعثها سيرغي لافروف في 28 يناير إلى نظرائه في الولايات المتحدة وكندا ودول أخرى واستعرض فيها رؤية موسكو لموضوع عدم قابلية الأمن في أوروبا للتجزئة.