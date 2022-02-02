الشرطة الهندية تعلن مقتل 5 أشخاص جراء انهيار منجم فحم شرقي البلاد

أعلنت الشرطة الهندية، انهيار منجم فحم مهجور خلال أعمال حفر غير قانونية شرقي البلاد؛ ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن ضابط الشرطة سانجيف كومار قوله "إنه تم انتشال جثث أربع سيدات ورجل بعد انهيار المنجم أمس، مشيرا إلى أن رجال الإنقاذ مازالوا يبحثون عن آخرين قد يكونون محاصرين تحت الأنقاض في منطقة (دانباد) وهي منطقة تعدين في ولاية "جارخاند".

يذكر أنه -خلال العام الماضي- لقي ستة عمال مناجم مصرعهم بعد أن حوصروا في منجم فحم مهجور انهار في ولاية (ميجالايا) بينما قتل 15 عاملا داخل منجم واحد في عام 2018 بمنطقة "كسان" أيضا في ولاية "ميجالايا".