كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 20 ألف إصابة بكورونا في أعلى حصيلة يومية منذ تفشي الجائحة

سجلت كوريا الجنوبية 20 ألفا و270 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء ، وهي أعلى حصيلة يومية منذ تفشي الجائحة.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 884 ألفا و310 إصابات، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

كما سجلت البلاد 15 وفاة، لترتفع الحصيلة إلى 6787 شخصا.

وحتى اليوم الأربعاء، تلقى 25ر27 مليون شخص أو 53% من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون شخص، جرعات تعزيزية، بينما بلغ عدد من تم تطعيمهم بالكامل 99ر43 مليون شخص، أو 86% من السكان.