 النمسا تسجل 25 ألفا و894 إصابة جديدة بكورونا و24 حالة وفاة - بوابة الشروق
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النمسا تسجل 25 ألفا و894 إصابة جديدة بكورونا و24 حالة وفاة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 2 فبراير 2022 - 10:43 ص | آخر تحديث: الأربعاء 2 فبراير 2022 - 10:43 ص

سجلت النمسا 25 ألفا و894 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 24حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و881 ألفا و472 إصابة، والوفيات إلى 14 ألفا و127 حالات.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 17 مليونا و603 آلاف و180 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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