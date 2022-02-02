الأمم المتحدة: التجربة الصاروخية الأحدث لكوريا الشمالية تشكل انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن

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قال الأمين العام للأمم المتحدة ، أنطونيو جوتيريش، إن التجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية نهاية الشهر الماضي تشكل انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن.

وأوضح جوتيريش في تغريدة عبر حسابه على تويتر إن "إطلاق جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية صاروخا باليستيا متوسط المدى في 30 (كانون الثاني) يناير ينتهك الوقف الاختياري لعمليات الإطلاق من هذا النوع لعام 2018 ، وهو انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن".

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي غدا الخميس لمناقشة التجربة الصاروخية الأحدث التي أجرتها كوريا الشمالية.

وقال دبلوماسيون في نيويورك إن الولايات المتحدة دعت إلى عقد اجتماع مغلق.

وأكدت كوريا الشمالية يوم الاثنين أنها أطلقت صاروخا باليستيا متوسط المدى من طراز "هواسونج-12" للمرة الأولى منذ عام 2017.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الصاروخ أطلق يوم الأحد وأنه ثبتت دقة وفعالية استخدام هذا السلاح.

وأفاد خبراء بأن مدى الصاروخ "هواسونج-12" يبلغ 4500 كيلومتر ويمكن أن يصل نظريا إلى جزيرة جوام الأمريكية في المحيط الهادىء، حيث تملك الولايات المتحدة قاعدة عسكرية.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية يوم الأحد أن الصاروخ حلق على بعد حوالى 800 كيلومتر نحو البحر ووصل إلى ارتفاع ألفي كيلومتر خلال التجربة.

وزادت بيونج يانج من حدة التوتر من خلال سلسلة من عمليات إطلاق الصواريخ منذ بداية العام الحالي، فهذه هي سابع عملية إطلاق صاروخي تجريها هذا العام حتى الآن.