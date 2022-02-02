الدفاع التركية تعلن شن عملية جوية ضد أهداف لمسلحين أكراد في العراق وسوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، تنفيذ عملية جوية ضد مواقع للمسلحين الأكراد في كل من العراق وسوريا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن العملية تهدف إلى تحييد المسلحين الأكراد وغيرهم، "والقضاء على الهجمات الإرهابية من شمال العراق وسوريا التي تستهدف المواطنين وقوات الأمن، وضمان أمن الحدود".

وأضافت: "تماشيا مع حق الدفاع عن النفس المنبثق عن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، تم تنفيذ عملية (نسر الشتاء) الجوية ضد أوكار الإرهابيين في مناطق المالكية ـ ديريك، وسنجار وقراجق، التي يستخدمونها قواعد لهم شمالي العراق وسوريا".

ونقلت وكالة "الأناضول" عن الوزارة القول، إنه تم استهداف المخابئ والكهوف والأنفاق ومستودعات الذخيرة وما يسمى بمقار القيادة ومعسكرات التدريب التابعة للمسلحين، خلال العملية.

وتعليقا على العملية، قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، في تغريدة، إن استراتيجية بلاده المتمثلة في تجفيف منابع الإرهاب تسهم بشكل كبير في أمن حدود البلاد ووحدة أراضيها ووحدتها الوطنية.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية تخدم السلم العالمي أيضا، مؤكدا ضرورة دعم المجتمع الدولي لها بشكل أكبر.