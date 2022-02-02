عبد الحفيظ يكشف مواجهة الأهلي للصعوبات والغيابات في مونديال الأندية

تحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في الأهلي، عن استعدادات فريقه لخوض غمار بطولة كأس العالم للأندية، مؤكدًا على ثقته في مجموعة اللاعبين الموجودين في الإمارات على تحقيق نتائج طيبة ترضي جماهير القلعة الحمراء.

وقال عبد الحفيظ، في فيديو نشر عبر الصفحة الرسمية للأهلي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بالنسبة لنا كأس العالم للأندية، فهي حدث مهم جدا، لدينا محطات صعبة وليست سهلة لكن علينا التعامل مع الواقع. نثق في كل المجموعة الموجودة سواء حضروا زملائهم من منتخب مصر أم لا".

وأضاف: "البطولة الماضية كانت أجوائها مختلفة لأن صفوفنا كانت مكتملة، ولكننا واجهنا صعوبات خلالها، أما الصعوبات في تلك النسخة من البداية".

وأوضح: "مشاركتنا للمرة السابعة أمر جيد جدا للأهلي، وفي كل نسخة نريد تقديم الأفضل".

وأكمل: "أتمنى أن نكون عند حسن ظن جماهيرنا في الإمارات، والجماهير الإماراتية التي تعتبر مصرية كذلك".

وشدد "أصعب التحديات لدينا هي غياب لاعبي المنتخب، ومجموعة المصابين كذلك، المحطة الأولى ضد مونتيري هي المحطة الأهم دائما، قلت للاعبين إنهم على موعد مع مسؤولية كبيرة وإن هناك ثقة فيهم".

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق مونتيري المكسيكي، في تمام السادسة والنصف بالخامس من فبراير المقبل، في مباراة ثأرية بعدما فاز الفريق المكسيكي عليه خلال المشاركة الأولى للأهلي في كأس العالم للأندية بنتيجة 5-1.

ووصلت بعثة الفريق إلى الإمارات الإثنين، ولحق بها علي معلول والثنائي مصطفى شوبير ومحمد مغربي الثلاثاء، الأول بعد نهاية مشوار منتخب تونس في كأس أمم إفريقيا في الكاميرون، والثنائي الأخير عقب أن أصبحت نتائج مسحة كورونا سلبية بالنسبة لهما.

ويغيب عن قائمة الأهلي في مباراته الأولى بالمونديال، المغربي بدر بانون وأكرم توفيق وصلاح محسن وأحمد كوكا للإصابة، كذلك محمود عبدالمنعم "كهربا" بعد رحيله على سبيل الإعارة لنادي هاتاي سبور التركي، بجانب محمد الشناوي وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد شريف ومحمد عبدالمنعم، وذلك لمشاركتهما مع الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية.

وتأهل المنتخب المصري لدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم المقامة حاليا في الكاميرون، بعد الفوز على المغرب في الدور ربع النهائي بهدفين مقابل هدف، الأحد، ليحجز مقعدا في المربع الذهبي ومواجهة أصحاب الأرض في اللقاء الذي يجمعهما في تمام التاسعة من مساء الخميس المقبل.