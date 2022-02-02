سفير مصر بالكاميرون: 3 طائرات ستصل لدعم المنتخب تحمل 800 مشجع

قال سفير مصر في الكاميرون السفير مدحت المليجي أن هناك 3 طائرات ستصل لدعم المنتخب تحمل 800 مشجع.

وطالب المليجي - في مداخلة لبرنامج " كلمة أخيرة " على قناة أون الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي - الجماهير بعدم الاستسلام للاستفزازات، وعدم القيام بأي استفزازات، لافتا إلى أن الكاميرون تعهدت باتخاذ إجراءات لمنع حدوث أي كوارث تدافع، مثل ما حدث في السابق من تهور من بعض الأشخاص غير المسؤولين الذين فتحوا الأبواب للجماهير للدخول دون تذاكر ما أدى لوقوع مشاكل.

وكشف مدحت المليجي أنه تم تبادل وجهات النظر والتباحث مع وزير الداخلية الكاميروني لتخصيص ممر خاص للجماهير المصرية، موضحاً أن الكاميرون كان بها عدد كبير من المصريين ولكن بسبب أزمة كورونا عاد كثير منهم وتبقى حوالي ألف شخص وكلهم منضبطون ولا يوجد أي شخص في السجون.

وعن تصريحات رئيس اتحاد الكرة في الكاميرون صامويل إيتو "إنها الحرب"، قال إن "هذه التصريحات للاستهلاك المحلي وهي مجرد تصريحات إعلامية والكلمة باللغة الفرنسية يقصد بها الحرب وأيضا الصراع والتنافس".