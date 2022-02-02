سفير مصر في الكاميرون: نتعامل مع الإمكانيات المتاحة لتوفير الراحة لجمهورنا ولاعبينا

قال مدحت المليجي، سفير مصر في الكاميرون، إنه تم الاتفاق على خط السير المقرر أن يمشي خلاله الجمهور المصري من المطار وحتى مدخل الاستاد حتى لا يحدث أي احتكاك مع الجمهور الكاميروني، معقبًا: «تلامس واحد وهنلاقي الدنيا اشتعلت دون أي مبرر»، حسبما عبر.

وأضاف المليجي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، أنه حرص على الاتفاق مع وزير الداخلية الكاميروني على كل التفاصيل، ذاكرًا أنه ذهب إلى الاستاد بنفسه لدراسة الوضع.

وأوضح أن عدد الجمهور المصري المقرر وصوله غدًا إلى الكاميرون لحضور مباراة المنتخب الوطني يبلغ حوالي 800 مشجع، تم الحصول على تأشيرة جماعية لهم، مضيفًا أنه تم الاتفاق على إعفاء المصريين من فحص الـpcr، والاكتفاء بالفحص الذي تم في مصر.

وذكر أن هناك مدرج مغلق للجمهور المصري، معلقًا: «ليس أفضل أماكن الاستاد، لكنه الأكثر أمانًا، وهو ما يهم حرصًا على سلامة الجمهور».

وأشاد بالتعاون الذي شهده من جانب حكومة الكاميرون في حدود إمكانياته منذ بدء المباريات، مستطردًا: «نحاول أن نتعامل مع الإمكانيات المتاحة وتوفير أكبر قدر ممكن من الراحة لجمهورنا ومدربينا ولاعبينا أيضًا».