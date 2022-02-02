العاصفة «كوري» تعيق هبوط طائرة تابعة للخطوط البريطانية في مطار هيثرو

ذكرت صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية أن الرياح العاتية التي تسببت بها العاصفة "كوري" وتصل سرعتها إلى 92 ميلا في الساعة ، في اضطرار طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية لإلغاء الهبوط في مطار هيثرو، حيث أجبرت الرياح العاتية الطائرة على التأرجح من جانب إلى آخر عند هبوطها مما دفع قائد الطائرة إلى التحليق مرة أخرى حفاظا على المسافرين ومنعا لحدوث كارثة.

وأفادت الصحيفة بأن الطائرة هبطت بسلام في نهاية الأمر، موضحة أن اللقطات التي نشرتها منصة البث المباشر "بيج جيت تي في" أظهرت أن الطائرة تتأرجح من جانب إلى آخر أثناء هبوطها في ظل الرياح القوية التي أجبرتها على المناورة مما دفع الطيار إلى الإقلاع مرة أخرى وإعادة محاولة الهبوط لمرة ثانية انتهت بسلام.

ونقلت الصحيفة تأكيد متحدث باسم الخطوط الجوية البريطانية هبوط طاقم الطائرة وجميع الركاب بأمان.

يشار إلى أن الرياح العاتية المرافقة للعاصفة "كوري" تسببت في مصرع شخصين ، وانقطاع الكهرباء عن الآف الأشخاص، وإغلاق بعض المدارس.