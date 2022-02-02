تنظم نقابة أطباء مصر عدة فعاليات علمية عن أهمية وفوائد الولادة الطبيعية، والدواعي الطبية للولادة القيصرية، تحت عنوان "الاستراتيجيات المختلفة للتوليد لتقليل القيصريات غير الضرورية".

وقال الدكتور أسامة محمود عضو مجلس نقابة الأطباء، ومقرر لجنة التعليم الطبي، إن هذه الفعاليات تبدأ بمحاضرة علمية للدكتورة سارة الشهاوي زميل جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، ويقدمها دكتور جمال أبو السرور رئيس الاتحاد العالمي السابق لطب النساء والتوليد، وذلك يوم الاثنين الموافق 7 فبراير المقبل الساعة 7 مساء، وأضاف أنه في الأسبوع التالي للمحاضرة سيتم تنظيم عدة ورش عمل تدريبية للأطباء.

وأضاف الدكتور أسامة عبدالحي، أستاذ التخدير بطب الأزهر والأمين العام السابق لنقابة الأطباء، أن الدكتورة سارة الشهاوي من الطبيبات المصريات بأمريكا، التي أثبتت كفاءة علمية ومهنية بالخارج، مشيرا إلى أنها تواصلت معه وأبدت رغبتها في تقديم عدة فاعليات علمية بنقابة الأطباء أثناء فترة إقامتها بمصر.

من جهته، قال خالد أمين عضو مجلس نقابة الأطباء، إن المحاضرة وورش التدريب التي تعقبها سيتم بثها مباشرة على الصفحة الرسمية للنقابة على "فيسبوك".

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار اهتمام نقابة الأطباء بتشجيع الولادة الطبيعية والحد من اللجوء للولادة القيصرية بدون داعي طبي.