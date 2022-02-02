العراق يدين قصف الطيران التركي مناطق بشمال البلاد

أدانت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الأربعاء قصف طائرات تركية مسيرة مناطق بشمال العراق الليلة الماضية.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان على موقعها على تويتر: "تدين خلية الإعلام الأمني ما قامت بها الطائرات التركية المسيرة مساء يوم الثلاثاء من خرق للأجواء العراقية في شمالي العراق بالتحديد في قضاء سنجار ومخمور ونفذت ضربات جوية في هاتين المنطقتين".

وأضاف البيان :"إننا في الوقت الذي ندين هذا العمل فإن قواتنا الأمنية ترفض أي خرق كان ومن قبل أي جهة كانت".

ودعا البيان "الجانب التركي إلى الالتزام بحسن الجوار وفق الاتفاقيات الدولية، وإيقاف هذه الانتهاكات احترامًا والتزاما بالمصالح المشتركة بين البلدين وعدم تكرارها"، مضيفا أن "العراق على أتم الاستعداد للتعاون بين البلدين وضبط الأوضاع الأمنية على الحدود المشتركة".

كانت قناة السومرية نيوز العراقية قد أفادت مساء الثلاثاء بمقتل وإصابة ثمانية أشخاص في قصف جوي تركي لمواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني في مخمور بمحافظة أربيل شمال العراق.

ونقلت القناة عن مصدر أمني لم تكشف هويته أن "المقاتلات التركية قصفت مواقع لحزب العمال الكردستاني قرب مخيم مخمور".

وأضاف المصدر أن هناك "ثمانية قتلى وجرحى حصيلة أولية للقصف بينهم قيادي".

وكان مصدر أمني أفاد الثلاثاء بتعرض مواقع لحزب العمال الكردستاني لقصف تركي أيضا في جبل سنجار بمحافظة نينوى شمال العراق.