 مقتل 40 شخصا خلال هجوم على مركز للنازحين في الكونغو الديمقراطية - بوابة الشروق
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مقتل 40 شخصا خلال هجوم على مركز للنازحين في الكونغو الديمقراطية

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 2 فبراير 2022 - 12:47 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 فبراير 2022 - 12:47 م

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، اليوم الأربعاء، نقلًا عن مصادر محلية، بمقتل 40 شخصًا على الأقل بهجوم على مركز للنازحين في الكونغو الديمقراطية، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها.

وفي سياق آخر، أعلنت الشرطة الكونغولية، اليوم الأربعاء، أن 25 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بعد سقوط كابل كهربائي على منازل وسوق في ضواحي العاصمة كينشاسا.

وقال قائد شرطة كينشاسا سيلفانو كاسونجو: «سقط كابل كهربائي عالي الجهد على عدة منازل في منطقة ماتادي كيبالا وفي السوق، لقي عدة أشخاص حتفهم على الفور».

وأظهرت مقاطع فيديو، غير رسمية، تمت مشاركتها عبر الإنترنت أشخاصًا ينتحبون حول عدة جثث ملقاة في برك من الماء حيث سقطوا، مع تناثر المنتجات الطازجة حولهم.

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