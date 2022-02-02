محكمة أوروبية ترفض طعنا ضد صفقة بين الاتحاد الأوروبي وجازبروم

رفضت ثاني أعلى محكمة أوروبية اليوم الأربعاء طعنا ضد صفقة مع شركة الغاز الروسية العملاقة "جازبروم" تم إبرامها في 2018 لحل النزاع بشأن التلاعب في الأسعار، وتسوية مخالفات أخرى متعلقة بالمنافسة.

وبحسب بيان، خلصت محكمة الاتحاد الأوروبي العامة إلى أن المفوضية الأوروبية مارست حقها في إبرام الصفقة، حتى دون النظر بشكل كامل لمخاوف شركة النفط والغاز البولندية "بي جي إن آي جي"، مقدمة الشكوى.

ورغم ذلك، خلصت المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورج مقرا لها، في حكم ثان إلى أن المفوضية كانت على خطأ في رفض شكوى شركة "بي جي إن آي جي" ضد جازبروم، والتي تم تقديمها بالتوازي مع محادثات المفوضية مع الشركة.

وأفاد القضاة بأن الاقتراح تم رفضه دون اهتمام كاف من جانب المفوضية.

وتوجد ضمن القضيتين تسوية تنهي خلافا دام سنوات بشأن سلوك "جازبروم" في بلغاريا والتشيك وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا والمجر وبولندا وسلوفاكيا، وهي دول تعتمد جميعا على الغاز الروسي.