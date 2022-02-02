محافظ المنوفية يلتقي بأسرة طفلة تعاني من ضمور بالأعصاب وشلل بالقدمين

التقى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، إحدى أسر الحالات الإنسانية من ناحية غمرين بمركز ومدينة منوف، والتي تضم ثلاثة أبناء من بينهم طفلة تعاني من ضمور في الأعصاب وشلل في القدمين وتحتاج إلى رعاية طبية خاصة، بالإضافة إلى اثنين في مراحل التعليم المختلفة.

واستمع محافظ المنوفية من والد الطفلة عن الحالة الصحية لابنته وظروفه المعيشية الصعبة، موجهًا على الفور بصرف مساعدة مالية عاجلة تعينه على نفقات علاج ابنته وتلبية متطلبات حياته المعيشية، فضلًا عن تقديم كل أوجه الدعم لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لابنته.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي يحرص محافظ المنوفية على عقدها بصفة دورية لرفع العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة لضمان توفير حياة كريمة، وآمنة لهم تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.