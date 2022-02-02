تراجع أرباح شركة ميتسوبيشي إليكتريك اليابانية في الربع الثالث

ذكرت شركة "ميتسوبيشي إليكتريك" اليابانية لصناعة المعدات الإلكترونية والكهربائية، مساء أمس الثلاثاء، أن صافي ربحها، للربع الثالث من العام، المتعلق بالمساهمين، انخفض بنسبة 27%، مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 6ر43 مليار ين ياباني (8ر3 مليار دولار).

وتراجعت الأرباح قبل خصم الضرائب على الدخل بنسبة 29%، لتصل إلى 8ر58% مليار ين، كما تراجعت أرباح التشغيل أيضا بنسبة 31%، لتصل إلى 3ر52 مليار ين. ولم يطرأ تغيير كبير على العائدات، مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت 04ر1 تريليون ين.

وعكست النتائج زيادات الإيرادات في القطاعات الخاصة بأنظمة التشغيل الآلي والمعدات الإلكترونية، عوضا عن تراجع الإيرادات في أنظمة الطاقة والمعدات الإلكترونية وقطاعات أنظمة المعلومات والاتصالات.

وفيما يتعلق بالعام المالي، 2022، ذكرت شركة "ميتسوبيشي إليكتريك" أنه من المتوقع أن يتراجع أداء الأعمال إلى أقل من التوقعات السابقة، مع الأخذ في الاعتبار تأثير ارتفاع أسعار المواد والنقص في أشباه الموصلات وغير ذلك من المكونات الإلكترونية.

وفي اليابان، جرى تداول أسهم شركة "ميتسوبيشي إليكتريك"، عند 1394 ين، بانحفاض بواقع 23ر3%.