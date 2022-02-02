الصناع المصريين: من المهم تشجيع القطاع الخاص ليعيد استثمار مدخراته في الصناعة

قال الدكتور وليد هلال، رئيس جمعية الصناع المصريين، إن الجمعية طلبت من وزير المالية أن يكون للقطاع أولوليات في الاستثمار، وذلك خلال الاجتماع الذي جرى مساء أمس الثلاثاء.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الأربعاء، أنه من الضروري تشجيع القطاع الخاص ليعيدوا استثمار مدخراتهم في الصناعة مرة أخرى.

ولفت إلى لقاء الجمعية مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمس الثلاثاء، والذي استمر لمدة ثلاث ساعات، معلقًا: «طلبنا من الوزير حاجات كتير، وعدنا امبارح والصبح نفذ، وده كلام محصلش من قرون»، على حد تعبيره.

وأوضح أن الجمعية قدمت شكوى لوزير المالية خلال الاجتماع بخصوص ضريبة المساهمة التكافلية، ليوعدهم الدكتور محمد معيط بخصم هذه المساهمة من الوعاء الضريبي للشركات.