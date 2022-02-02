يوروبول تعزز قدرتها على جمع المعلومات بموجب اتفاق جديد

ستتمكن وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، بموجب اتفاق توصلت إليه وكالات الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، من أخذ معلومات من شركاء من القطاع الخاص وتطوير تقنيات جديدة في جهودها لمكافحة الجريمة الخطيرة والإرهاب.

واتفق ممثلون من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبى والبرلمان الأوروبي على أن يوروبول ستكون قادرة على التعاون بشكل مكثف مع الخدمات عبر الإنترنت ودول غير أعضاء فى الاتحاد الأوروبي كجزء من عملياتها. كما يحدد الاتفاق معايير إدارة البيانات ويمنح يوروبول سلطة ابتكار تكنولوجيات جديدة للقيام بعملها.

وقالت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون إن "يوروبول بحاجة إلى وسائل حديثة لدعم الشرطة في تحقيقاتها".

وأضافت: "يؤكد التفويض الأقوى المتفق عليه اليوم مكانة يوروبول كهيئة رائدة عالميا في تطوير تكنولوجيا جديدة لإنفاذ القانون، والتعاون مع الشركات الخاصة لمنع الجريمة والتحقيق فيها وحماية الحقوق الأساسية مثل حماية البيانات الشخصية".

وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت لأول مرة تفويضا موسعا ليوروبول في كانون الأول/ديسمبر 2020، في الوقت الذي تتعافى فيه أوروبا من سلسلة من هجمات لإسلاميين، بما في ذلك هجمات في النمسا وفرنسا وألمانيا.

ويعمل في يوروبول حوالي ألف شخص يساعدون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على التحقيق في الأشكال الخطيرة للجريمة والإرهاب الدوليين. والوكالة مكلفة بتقييم التهديدات التي تسببها الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية.

ولا يزال يتعين أن يوافق البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي على الاتفاق.