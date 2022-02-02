وزعت مديرية التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، 320 رأس ماعز، وأعلاف على الأسر الأكثر احتياجًا بقرية الجبيل التابعة لمدينة طور سيناء، ضمن برنامج "فرصة" التابع لتكافل وكرامة، بالتنسيق مع مديرية الزراعة، ومديرية الطب البيطري، وبحضور زيدان عبد الغفار مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي.

قال محمد على سراج، منسق وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، إن مشروع "فرصة" جرى تطبيقة بمحافظة جنوب سيناء منذ شهر فقط، ويهدف إلى مساعدة الأسر الأكثر احتياجًا والتي تحصل على دعم تكافل وكرامة، وذلك من خلال إطلاق النواة لإقامة مشروع متناهي الصغر خاص بكل أسرة لتدير دخلًا ثابتًا لهم.

وأكد منسق وزارة التضامن الاجتماعي في تصريح ل"الشروق" اليوم، أنه جرى توزيع 270 رأس ماعز، و47250 كيلو من الأعلاف الخاصة بهم على 135 أسرة، بواقع معزتين و350 كيلو علف لكل أسرة، لافتًا إلى أن هذه الماعز تعد الدفعة الثانية من برنامج "فرصة" بجنوب سيناء، وجرى خلال المرحلة الأولى توزيع320 رأس ماعز على 160 أسرة بمدينة سانت كاترين، ويجري التنسيق والمتابعة المستمرة مع هذه الأسر لتقديم الدعم الإرشادي و البيطري من قبل مديريات الزراعة والطب البيطري.

وأضاف أن هذه الماعز مرقمة بأرقام خاصة، ويجري متابعتها من قبل مديرية الزراعة والطب البيطري من خلال هذه الأرقام.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يجري توزيع 300 رأس على 150 أسرة بقرية فيران التابعة لمدينة أبورديس خلال الأسبوع المقبل، وذلك ضمن المرحلة الثالثة لبرنامج فرصة ليصبح إجمالي عدد الأسر المستفادة من المشروع 445 أسرة بواقع 890 رأس ماعز.

وأوضح أن هذه الماعز من السلالة متعددة التوائم، وغير موسمية التلقيح، وتتحمل شدة الحرارة وشدة البرودة، ويمكن للمواطنين الاستفادة منها في تحسين سلالات الماعز التي توجد بجنوب سيناء من خلال تلقيحهم بهذه السلالة، خاصة أنه تعطي كمية كبيرة من اللحوم تتراوح بين 50 إلى 120 كيلو للرأس الواحدة.