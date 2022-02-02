ما قاله شيخ الأزهر عن ضرب المرأة: أتمنى أن أعيش حتى يصبح ضرب الإنسان العربي جريمة يعاقب فاعلها

أثارت حلقة الإعلامي عمرو أديب، يوم الأحد الماضي، التي تناولت مشروع القانون الجديد الذي يقضي بتغليظ عقوبة تعدي الزوج على زوجته بالحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بعد مداخلة هاتفية أجراها الإعلامي مع إسلام بحيري، علق خلالها الأخير على كلام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشأن ضرب الزوج للزوجة الناشز.

«بحيري» قال خلال المداخلة الهاتفية إن «نشوز المرأة المذكور في سورة النساء يتحدث عن الخيانة الزوجية ولا علاقة له بالمرأة والتأديب والتهذيب»، لافتًا إلى أن «الزوجة ليست تلميذة في المدرسة والزوج ليس ناظرًا».

لكن المشكلة بدأت عندما أشار «بحيري» إلى أن كلام شيخ الأزهر خاطئ وضد الدستور، معقبًا: «مع كامل التقدير لما قاله الإمام الأكبر فهو لا يخصنا تماما وفي النهاية رأي استشاري، كلامه خاطئ وضد الدستور، ويخلق دولة الغابة لا علاقة لها بالشريعة التي ندافع عنها».

بالعودة إلى مصدر تصريحات شيخ الأزهر، جاء حديث «الطيب» عن ضرب المرأة الناشز خلال الحلقة 30 من برنامجه الرمضاني «حديث مع شيخ الأزهر»، والمذاعة يوم 4 يونيو لعام 2019.

في الحلقة قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن المباح قد يصبح ممنوعًا، مستشهدًا بتزويج الفتيات حتى عهد قريب جدًا بداية من 16 عامًا وفقًا للقانون، وتغيير هذا الأمر بعد رفع المؤسسات الدولية سن الطفولة إلى 18 عامًا.

وأضاف خلال برنامج «حديث شيخ الأزهر»: «كنا نزوج الفتاة حتى عهد قريب جدًا من سن 16 عامًا قانونًا، ولكن بعدما رفعت المؤسسات الدولية سن الطفولة إلى 18 عامًا، كلنا علماء وأزهر وغير أزهر قلنا لا يجوز زواج الفتاة إلا بعد 18 عامًا».

وأشار إلى أن «المباح بزواج الفتاة بداية من 16 عامًا قُيِّد وأصبح ممنوعًا الآن»، متابعًا: «نفس الشيء نطرح مناقشة لمنع الضرب لا للمرأة فقط أو الزوجة الناشز بل بشكل مطلق؛ لأن الضرب الآن إهانة للإنسان ويسبب له عقد لا تفارقه حتى يدخل قبره».

ونفى شيخ الأزهر وجود مانع من مناقشة «ضرب الزوجة» وطرحها كقضية للنقاش في مجلس الشعب أو الأزهر أو القضاء، معربًا عن أمنياته: «أتمنى أن أعيش إلى أن أرى ضرب الإنسان العربي المسلم يعادل جريمة يعاقب الضارب عليها معاقبة المجرمين».