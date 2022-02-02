ضبط 46 طن لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الأدمي بالجيزة

أعلنت محافظة الجيزة، ضبط ٤٦ طن لحوم ومصنعات لحوم ولحوم مفرومة ودهون حيوانية وكبدة ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، وذلك خلال الحملات التي تم تنفيذها في شهر يناير الماضي على ثلاجات حفظ اللحوم ومحال جزارة وبيع المجمدات والمطاعم والسوبر ماركت قبل طرحها بالأسواق للمواطنين.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين ومواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى التصدى لأية مخالفة بكل حزم فى إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ومن جهته، قال الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري، إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 57 محضرا حيال المخالفين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري، إلى تحصين 26401 رأس ماشية ضمن الحملة القومية ضد حمى الوادي المتصدع وحمى القلاعية.