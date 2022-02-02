جونسون وبوتين يتفقان على ضرورة الحل السلمي للأزمة الأوكرانية

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، هاتفيًا مساء اليوم الأربعاء، الأزمة في أوكرانيا والضمانات الأمنية الروسية.

وبحسب ما نقلت فضائية «العربية الحدث»، منذ قليل، فإن الاتصال الهاتفي أكد على ضرورة الحل السلمي للأزمة الأوكرانية، كما أكد الرئيس الروسي، بوتين أن الناتو لا يستجيب للمخاوف الأمنية لروسيا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه سيتم عقد محادثات مع بايدن بشأن أوكرانيا، كاشفًا عن نيته لزيارة روسيا خلال الفترة المقبلة.

وتابع بيان عن الكرملين، مساء الأربعاء، أن الجانبين تبادلا الآراء بالتفصيل في سياق الأزمة الأوكرانية الداخلية والوضع المتعلق بتقديم الضمانات الأمنية الملزمة قانونيا لروسيا.