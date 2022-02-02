بدء تتابع الشعلة الأولمبية في بكين قبل انطلاق دورة الألعاب الشتوية

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بدأ تتابع الشعلة الأولمبية في بكين اليوم الأربعاء قبل انطلاق دورة الألعاب الشتوية.

وشاهد عدة مئات من المتفرجين أول العدائين ينطلقون من حديقة الغابات الأولمبية شمال العاصمة الصينية، وهو المكان الذي نظمت فيه دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي استضافتها بكين عام 2008.

وكان حامل الشعلة الأول هو أول بطل عالمي للصين فى التزلج السريع عام 1963، وهو لو تشي هان الذي سلم الشعلة إلى رائد الفضاء الصيني جينج هاي بينج.

وبسبب جائحة فيروس كورونا، تم تقليص حدث التتابع ويجري في إطار تدابير احترازية صارمة.

وعلى مدى ثلاثة أيام ، سيتم نقل الشعلة الأولمبية من بكين إلى موقعي المنافسة الآخرين فى يانتشينج وتشانج جياكو خارج العاصمة مباشرة قبل العودة إلى بكين لحضور مراسم الافتتاح يوم الجمعة.