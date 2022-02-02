طالبان ترفض مزاعم عن تدخل أفغاني في أحداث كازاخستان

نفت الحكومة الأفغانية التي تقودها حركة "طالبان" بشدة أن يكون لأفغانستان والأفغان أي ضلع في الاضطرابات التي شهدتها كازاخستان في مطلع يناير الماضي.

وقال المتحدث باسم السلطات الأفغانية ذبيح الله مجاهد، في بيان له، إن بعض وسائل الإعلام نقلت عن مسؤولين روس (لم يسمهم) قولهم إن "بعض الأفغان شاركوا في الاضطرابات في كازاخستان"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وتابع مجاهد: "نرفض بشدة هذه الادعاء"، مؤكدا أن "الإمارة الإسلامية" في أفغانستان، "بموجب التزاماتها لا تسمح لأحد باستخدام الأراضي الأفغانية ضد أي دولة أخرى، أو للتدخل في شؤون الدول الأخرى، ولا يوجد أي دليل على عكس ذلك".

وذكر البيان أنه "بينما نريد حلا معقولا وسلميا للمشاكل في كازاخستان، نؤكد لجميع الأطراف أنه لا يوجد تهديد لأي بلد من الأراضي الأفغانية".

يذكر أن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف صرح في خضم الاضطرابات في 10 يناير، بأن بلاده تعرضت لـ"هجوم إرهابي وعمل عدوان منظم ومدبر بمشاركة مسلحين أجانب خاصة من دول آسيا الوسطى وأفغانستان والشرق الأوسط".