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عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي محاضرة فنية مع اللاعبين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بسبب وجوده في العزل بغرفته لحين ظهور نتيجة المسحة الطبية الثانية.

وحرص موسيماني على محاضرة اللاعبين بالفيديو (عبر فيديو كونفرانس) لشرح العديد من النقاط الفنية، وكذلك عرض فيديوهات خططية وأخرى لفريق إف سي مونتيري بطل المكسيك.

وحرص موسيماني على الاجتماع باللاعبين عبر الفيديو كونفرانس قبل التحرك إلى ملعب المران، الذي يقوده اليوم الكابتن سامي قمصان المدرب العام للفريق في ظل غياب المدير الفني.

ويستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب الكريكيت بمدينة زايد الرياضية في أبو ظبي، ضمن معسكر الفريق بالإمارات.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إف سي مونتيري بطل المكسيك في بداية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية والمحدد لها مساء السبت المقبل.