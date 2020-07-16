انطلاق مهرجان الشباب للفن التشكيلي بقاعة جاليري لمسات للفنون

ينطلق مهرجان الشباب للفنون التشكيلية، اليوم /الثلاثاء/، بقاعة جاليري لمسات للفنون بوسط القاهرة، والذي سيستمر حتى الجمعة المقبلة من خلال تقديم المعروضات والأعمال الفنية.

وأوضح الجاليري - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أنه حرصًا على دعم جهود الدولة المصرية في دعم المبدعين من الفنانين الشباب، مؤكدًا الحرص على تنظيم معرض متخصص لعرض الأعمال الفنية التشكيلية للفنانين الشباب من أجل تحقيق أحلامهم وطموحاتهم الفنية، حيث تعكس لوحاتهم التجارب الفنية الشبابية فى مختلف المجالات الفنية والتطبيقية.

ويقدم بالمعرض عدد من الاعمال للفنون المرئية، هو فن يعتمد على الرؤية البصرية المحسوسة، ويتضمن المعرض أيضًا فن التصوير، والرسم بالرصاص أو بالألوان المائية، والنحت البارز والغائر والميدان، بالاضافة إلى الطباعة من خلال الحفر سواء على الخشب أو على المعدن من زنك ونحاس أو الحجر.