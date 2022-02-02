وزارة الدفاع التركية تشن عملية جوية ضد أهداف لمسلحين أكراد في العراق وسوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأربعاء تنفيذ عملية جوية ضد مواقع للمسلحين الأكراد في العراق وسوريا، تشمل مخابئ ومستودعات ذخيرة ومعسكرات تدريب.

وشاركت 60 طائرة حربية في الغارات التي تمت ليلة الثلاثاء/الأربعاء واستهدفت نحو 80 موقعا في ثلاث مناطق مختلفة بشمال سوريا والعراق، على مسافة 165 كيلومترا من الحدود التركية، حسبما نقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن وزارة الدفاع.

وقالت الوزارة، في بيان، إن العملية تهدف إلى تحييد المسلحين الأكراد وغيرهم، "والقضاء على الهجمات الإرهابية من شمال العراق وسوريا التي تستهدف المواطنين وقوات الأمن، وضمان أمن الحدود".

وأضافت :"تماشيا مع حق الدفاع عن النفس المنبثق عن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، تم تنفيذ عملية /نسر الشتاء/ الجوية ضد أوكار الإرهابيين في مناطق المالكية ـ ديريك، وسنجار وقراجق، التي يستخدمونها قواعد لهم شمالي العراق وسوريا".

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان في أنقرة: "قصفنا الليلة الماضية أهدافا في ثلاثة مواقع منفصلة... لم يتمكنوا من العثور على مكان للاختباء".

وأشار وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، بشكل منفصل، إلى استمرار شن غارات مماثلة.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل أربعة أشخاص، على الأقل، جراء ضرب طائرات مسيرة تركية محطة طاقة قرب مدينة المالكية.

وأشار المرصد إلى وجود موقع لميليشيا كردية قرب محطة الطاقة.

وأوضح المرصد السوري أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع في ظل الحالة الخطيرة لبعض الجرحة، فيما سببت الغارة انقطاع الكهرباء في بعض القرى المحيطة.

وأكدت قوات سوريا الديمقراطية في بيان أن أربعة من مقاتليها المسؤولين عن حماية المحطة قتلوا وأصيب خمسة عمال مدنيين.

وذكر المرصد أن القوات التركية المتمركزة على الشريط الحدودي مع سوريا استهدفت منازل لمدنيين في قرية عين ديوار بريف المالكية، بالأسلحة الآلية الثقيلة والمدفعية.

وأضاف أن القصف أدى إلى هروب جماعي للمدنيين من المنطقة.

وعلى صعيد آخر، لقي ثمانية أشخاص على الأقل، بينهم خمسة مدنيين، حتفهم، اليوم الأربعاء، إثر هجوم صاروخي على مدينة الباب التي يسيطر عليها متمردون موالون لتركيا بشمال سوريا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد السوري، ومقره لندن، أن الهجوم الذي استهدف مدينة الباب بريف حلب، أسفر عن إصابة 29 شخصا.

ولم يتضح بعد من شن الهجوم الذي جاء من منطقة تسيطر عليها ميليشيا كردية، قريبة من منطقة أخرى تتمركز فيها قوات حكومية سورية.

وقالت مجموعة الخوذ البيضاء- وهي مجموعة دفاع مدني تعمل في مناطق المعارضة- في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن تسعة أشخاص قتلوا، وأصيب 31 آخرون جراء الهجوم.