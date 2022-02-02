السيطرة على حريق محول كهرباء داخل مدرسة في الهرم

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب بمحول كهرباء داخل إحدى المدارس بالقرب من ميدان الرماية بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة، دون وقوع إصابات.

وتلقى الرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق بمحول كهرباء داخل أحدي المدارس بالقرب من ميدان الرماية بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء لمحل الحريق.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الى المجاورات وسيطرت القوات على الحريق دون وقوع إصابات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة.