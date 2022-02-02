 الصحة التونسية: تطعيم 6466 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية - بوابة الشروق
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الصحة التونسية: تطعيم 6466 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 2 فبراير 2022 - 7:57 ص | آخر تحديث: الأربعاء 2 فبراير 2022 - 7:57 ص

 أعلنت وزارة الصحة التونسية أنه تم تطعيم 6 ألاف و466 شخصا بلقاح فيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية .
وذكرت وزارة الصحة - في بيان اليوم /الثلاثاء / - أن إجمالي الذين تم تطعيمهم منذ انطلاق الحملة خلال مارس الماضي 6 ملايين و260 ألفا و918 شخصا، حيث تم تطعيم 4 ملايين و613 ألفا و34 شخصا بجرعتين من اللقاح المضاد لكورونا ، ومليون و647 ألفا و884 شخصا بجرعة واحدة من لقاح جونسون أومن المصابين سابقا .
وأضافت أن إجمالي الجرعات المقدمة منذ مارس الماضي بلغ 12 مليونا و788 ألفا و767 جرعة ، فيما بلغ عدد المسجلين على المنظومة الصحية 7 ملايين و828 ألفا و442 شخصا ، داعية المواطنين التسجيل بالمنصة الصحية.

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