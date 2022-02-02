الصحة التونسية: تطعيم 6466 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة التونسية أنه تم تطعيم 6 ألاف و466 شخصا بلقاح فيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية .

وذكرت وزارة الصحة - في بيان اليوم /الثلاثاء / - أن إجمالي الذين تم تطعيمهم منذ انطلاق الحملة خلال مارس الماضي 6 ملايين و260 ألفا و918 شخصا، حيث تم تطعيم 4 ملايين و613 ألفا و34 شخصا بجرعتين من اللقاح المضاد لكورونا ، ومليون و647 ألفا و884 شخصا بجرعة واحدة من لقاح جونسون أومن المصابين سابقا .

وأضافت أن إجمالي الجرعات المقدمة منذ مارس الماضي بلغ 12 مليونا و788 ألفا و767 جرعة ، فيما بلغ عدد المسجلين على المنظومة الصحية 7 ملايين و828 ألفا و442 شخصا ، داعية المواطنين التسجيل بالمنصة الصحية.