 رفع 25 حالة إشغال طريق و300 طن قمامة في الفيوم - بوابة الشروق
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رفع 25 حالة إشغال طريق و300 طن قمامة في الفيوم

مصطفى البنا
نشر في: الأربعاء 2 فبراير 2022 - 4:13 ص | آخر تحديث: الأربعاء 2 فبراير 2022 - 4:13 ص

صرح المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، أنه قد تم تنفيذ حملة مساء اليوم، برئاسة جمال العوامى نائب رئيس المركز لشئون المدينة، وأسفرت عن رفع 25 حالة إشغال لمحال تجارية وباعة جائلين بحرم الطريق العام، مضيفا أنه تم المرور لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بعدد من المقاهى والمطاعم، وغلق الورش في المواعيد المحددة.

وأضاف أنه تم تنفيذ حملات لإدارة تموين سنورس على عدد من المخابز، وأسفرت عن ضبط عدد 6 مخابز بلدية للتصرف في 40 شيكارة دقيق بلدي زنة 50 كجم وبيعها في السوق السوداء، وضبط عدد 2 مخبز لإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و2 مخبز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وأوضح أنه تم رفع 300 طن قمامة ومخلفات وأتربة بحملات النظافة العامة الصباحية والمسائية بمدينة سنورس وقرى المركز.

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