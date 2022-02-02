أبو الغيط يلتقي ملك الأردن ويؤكد أن استقرار المنطقة يتطلب استعادة فرص مسار سياسي للقضية الفلسطينية

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في ختام زيارته للأردن إن "استقرار المنطقة يتطلب العمل لاستعادة فرص مسار سياسي يسمح بتسوية القضية الفلسطينية"، جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها أبو الغيط قبيل مغادرته الأردن بعد زيارة استمرت يومين.



وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة أن الأمين العام حظي خلال الزيارة باستقبال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.



وأشار المصدر إلى أن أبو الغيط كان حريصا على الاستماع إلى رؤى ملك الأردن فيما يخص التحديات الإقليمية وسبل التعامل معها، وبالذات فيما يتعلق بالوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء استمرار الحكومة الإسرائيلية في اتخاذ إجراءات من شأنها القضاء الفعلي على فرص تحقيق حل الدولتين، بما سيفضي إلى دولة واحدة تقوم على الفصل العنصري، وهو واقع لا يتمناه أي طرف.



وأوضح المصدر أن الأمين العام كان عقد جلسة محادثات مطولة مع السيد أيمن الصفدي، وزير خارجية الأردن، تم خلالها تبادل الرؤى ووجهات النظر حول مُجمل الوضع العربي في ضوء التحديات الخطيرة التي تواجهها المنطقة، وسُبل تنشيط العمل العربي المشترك في المرحلة القادمة.



وأوضح المصدر أن أبو الغيط استعرض خلال محادثاته مع الصفدي حالة العمل العربي المشترك بشكل عام في المرحلة الحالية، مؤكدا على وجه الخصوص أهمية تنشيط الحضور العربي في البلدان التي تُعاني الأزمات من أجل سد الفراغات التي تنفذ منها الأطراف الإقليمية والدولية لخلق مناطق نفوذ.