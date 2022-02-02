لقي 12 مهاجرًا مصرعهم، إثر برودة الطقس خلال محاولتهم عبور الحدود اليونانية بصورة غير قانونية للوصول إلى القارة الأوروبية.

وقال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو - في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة أوردتها شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء - إنه تم العثور على جثامين المهاجرين بالقرب من معبر "إيبسالا" الحدودي بين تركيا واليونان، حيث تجمدوا حتى الموت، مضيفًا أنهم كانوا من بين 22 آخرين لم يتمكنوا من دخول اليونان.

وتعد تركيا نقطة عبور كبرى للمهاجرين من الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا؛ الساعين إلى الوصل لدول الاتحاد الأوروبي، كما يحاول معظم المهاجرين العبور إلى اليونان من خلال إما الحدود البرية الشمالية الشرقية أو التزاحم على متن قوارب تهريب متجهة إلى جزر بحر إيجة الشرقية.