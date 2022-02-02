أول رد من اتحاد الكرة بشأن عقوبات كاف ضد المنتخب المصري

رد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، على عقوبات الاتحاد الإفريقي الصادرة ضد المدير الفني للفراعنة كارلوس كيروش، والظهير الأيسر مروان داوود.

وتأهل المنتخب المصري لدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم المقامة حاليا في الكاميرون، بعد الفوز على المغرب في الدور ربع النهائي بهدفين مقابل هدف، الأحد، ليحجز مقعدا في المربع الذهبي ومواجهة أصحاب الأرض في اللقاء الذي يجمعهما في تمام التاسعة من مساء الخميس المقبل.

وقال إمام في تصريحات تلفزيونية عبر "إم بي سي مصر": "سنقدم احتجاجًا على العقوبات الصادرة من الكاف ضدنا".

وأضاف: "نحترم الجميع، ولكن كيف يعاقب مدرب على شيء خارج قدراته، كيروش كان غير قادرا على الوصول للمؤتمر الصحفي".

وأوضح: "الأمر متعلق بالبلد المنظمة للبطولة، ليس مطلوبا من المدرب أن يعمل (اكروبات) ليتخطى الزحام المروري في ياوندي ويصل للمؤتمر".

وشدد: "الجانب الكاميروني يلعب على أشياء خارج الملعب لكي يؤثر على المنتخب ولكننا سنواجه كل هذا بالحكمة".

وكان الاتحاد الإفريقي، أعلن في بيان رسمي، تغريم المدير الفني للمنتخب المصري، 50000 ألف دولار أمريكي، على خلفية غيابه عن المؤتمر الصحفي لمباراة المغرب في دور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم، وإعطائه مدة 60 يوما لتنفيذ الغرامة قبل الإيقاف، بجانب تغريم ظهير أيسر المنتخب مروان داوود 5 ألاف دولار، وإيقافه مباراتين، على خلفية احداث عقب المباراة.