أبو الغيط ووزير الخارجية الأردني يشددان على ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك

أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء في مقر الوزارة، مُحادثات مُوسعة تناولت سبل تفعيل آليات العمل العربي المشترك، وآخر المستجدات على الساحة العربية.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، مساء الأربعاء، أكّد الصفدي وأبو الغيط ضرورة تضافر الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك، وتفعيل الدور العربي الجماعي في جهود حلّ الأزمات لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدّد الصفدي على أنّ جامعة الدول العربية ستبقى مظلة العمل العربي المشترك، ما يتطلب العمل على تقوية وتعزيز دورها، وإسنادها باستمرار لزيادة فاعليتها، مؤكداً التزام المملكة بدعم الجامعة من أجل أن تحظى بكل ما تحتاجه من دعم.

وتقدّمت القضية الفلسطينية محادثات الصفدي وأبو الغيط، حيث أكدا مركزيتها، وضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لإيجاد أفق سياسي حقيقي لإعادة المفاوضات على أساس حل الدولتين سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل.

واستعرضت المحادثات مُخرجات الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، والذي عُقد قبل أيامٍ قليلة، باستضافة دولة الكويت الشقيقة، والتحضيرات للقمة العربية المُقبلة، علاوةً على جهود إيجاد حلول للأزمات في سوريا واليمن وليبيا، ودعم العراق ولبنان.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، من جهته، الدور الفاعل الذي تقوم به المملكة في الجامعة وفي منظومة العمل العربي، مشدداً على دور الأردن الرئيس بقيادة الملك عبدالله الثاني في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة وخدمة القضايا والمصالح العربية.

وأشاد أبو الغيط بالدعم الذي تُقدمه المملكة للجامعة، وبمستوى التنسيق العالي وبما ينعكس إيجاباً على جهود الجامعة ودورها في مواجهة التحديات المشتركة، وخدمة المصالح العربية.