وزيرا خارجية أمريكا وقبرص يبحثان تنسيق الإجراءات لدعم سيادة أوكرانيا

بحث وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ونظيره القبرصي إيوانيس كاسوليدس مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية، بما في ذلك أهمية تنسيق الإجراءات لدعم سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.

جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، خلال لقائهما في واشنطن العاصمة، حيث هنأ بلينكن نظيره بالعودة إلى منصبه وتولي حقيبة الخارجية بعد قرابة أربع سنوات.

وشدد الجانبان -خلال اجتماعهما- على أهمية زيادة التعاون العلمي في قضايا مثل تغير المناخ والتكنولوجيا الناشئة من خلال التوقيع المرتقب على اتفاقية ثنائية للعلوم والتكنولوجيا.

وأعرب بلينكن عن استمرار دعم الولايات المتحدة للجهود التي يقودها القبارصة وتسهلها الأمم المتحدة لإعادة توحيد الجزيرة في إطار اتّحاد ثنائي المنطقة والطائفة لما فيه خير جميع القبارصة والمنطقة.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي التزام الولايات المتحدة بتعميق التعاون مع جمهورية قبرص، بما في ذلك من خلال آلية "3+1" مع اليونان وإسرائيل.