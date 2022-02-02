طارق الشناوي: منع عرض فيلم أصحاب ولا أعز أخطر مما يتضمنه

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن التصنيف العمري للأفلام لم يتم تطبيقه في مصر إلا عام 2014.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" الذي يُقدمه الإعلامي تامر أمين، عبر شاشة "النهار"، مساء الثلاثاء، أن هذا القرار الذي وصفه بــ"العظيم"، لم يتم تطبيقه في مصر بالشكل الصحيح، موضحًا أن "الرقابة" ليست الجهة المنوط بها إصدار تصنيف عمري للعمل.

ولفت الشناوي إلى أنّ فيلم أصحاب ولا أعز مُصنَّف عمريًّا (أكثر من 16 سنة)، مؤكّدًا أن الشركة الإنتاجية لهذا العمل تراعي هذا الأمر بشكل كبير.

ورأى الشناوي أن منع عرض فيلم أصحاب ولا أعز أخطر مما يتضمنه، مؤكّدًا أنه يجب تعليم الجمهور ثقافة الاختيار بين الأعمال.

وأشار إلى أنّ الرقابة على الأعمال الفنية انتهت حول العالم، وأصبح الأمر بمثابة تنظيم عروض، مؤكّدًا أنّ التصنيف العمري تم تطبيقه منذ أكثر من نصف قرن على مستوى العالم لكن هناك حاجة لغرس هذه الثقافة في المجتمع المصري.