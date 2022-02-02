مقتل طالب وإصابة آخر في إطلاق نار خارج مدرسة في ولاية مينيسوتا الأمريكية

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أعلنت الشرطة مقتل طالب وإصابة آخر في إطلاق نار خارج مدرسة في مدينة ريتشفيلد بولاية مينيسوتا الأمريكية.

وذكرت محطة (سي بي إس نيوز) مساء الثلاثاء أن المشتبه بهم فروا من مكان الحادث وما زالت السلطات تبحث عنهم.

وأوضحت المحطة أن الشرطة تعاملت مع بلاغ بوقوع إطلاق النار ولدى وصولها وجدت الطالبين على الرصيف. وتم نقلهما إلى مستشفى محلي، حيث توفي طالب متأثرا بجراحه.

وقال قائد شرطة ريتشفيلد جاي هينثورن في مؤتمر صحفي إن الطالب الآخر لا يزال في حالة حرجة.

وتم إغلاق المدرسة وكذلك المدارس المجاورة.

ولم تتضح بعد الملابسات والدافع وراء إطلاق النار.