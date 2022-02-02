 داليا مبارك تطرح كليب أحدث أغنياتها «عشرة سنين» - بوابة الشروق
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داليا مبارك تطرح كليب أحدث أغنياتها «عشرة سنين»

إيمان محمود
نشر في: الأربعاء 2 فبراير 2022 - 12:43 ص | آخر تحديث: الأربعاء 2 فبراير 2022 - 12:43 ص

طرحت المطربة داليا مبارك، أمس، كليب أغنيتها الجديدة بعنوان "عشرة سنين"، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وعدد من المنصات الرقمية والإذاعات.

الأغنية كلمات أحمد جاد، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام، ورؤية فنية محمد حامد، وإنتاج كاسيت، والكليب من إخراج شريف ترحيني.

وطرحت داليا مؤخرا أغنية "غيابي واجعك"، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي من كلمات قصي عيسى، وألحان علي صابر، وتوزيع عثمان عبود.

يذكر أن داليا طرحت منذ عدة أشهر أولى أغنياتها باللهجة المصرية بعنوان «اللي يمشي عادي»، وحققت 55 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

والأغنية من كلمات عمرو المصري، وألحان مصطفى الشعيبي، وتوزيع عمرو الخضري.

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