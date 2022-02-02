علام والكومي يؤازران المنتخب أمام الكاميرون في كأس الأمم

غادر جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، إلى الكاميرون، لمؤازرة المنتخب في مباراته أمام "الأسود غير المروضة"، المقرر إقامتها التاسعة مساء الخميس المقبل، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

كما يستعد إيهاب الكومي عضو المجلس، هو الاخر للسفر إلى الكاميرون الخميس، للانضمام لأعضاء مجلس الإدارة المتواجدين في ياوندي، حيث يتواجد حاليا خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، وحلمي مشهور عضو مجلس الإدارة، بينما لم يتمكن محمد أبوالوفا عضو المجلس من السفر بسبب إصابته بفيروس كورونا.

كان اتحاد الكرة قد تقدم باحتجاج رسمي للاتحاد الافريقي لكرة القدم، على تعيين الحكم الجامبي بكاري جاساما، لإدارة مباراة الكاميرون ومصر المقرر اقامتها بعد غد في الدور قبل النهائي لبطولة الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في الكاميرون.

وتأهل المنتخب المصري لدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم المقامة حاليا في الكاميرون، بعد الفوز على المغرب في الدور ربع النهائي بهدفين مقابل هدف، الأحد، ليحجز مقعدا في المربع الذهبي ومواجهة أصحاب الأرض في اللقاء الذي يجمعهما في تمام التاسعة من مساء الخميس المقبل.