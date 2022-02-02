الهند تسعى للتحول إلى قوة في إنتاج الطاقة الشمسية وتقليل الاعتماد على الصين

تمضي الهند قدما في مساعيها للحد من الاعتماد على الصين، المنتج المهيمن لمستلزمات الطاقة الشمسية، حتى في الوقت الذي تسعى فيه إلى إضافة كميات هائلة من الطاقة المتجددة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء، أن هناك بندين في الميزانية التي تم إعلانها أمس الثلاثاء سوف يساعدان جهود رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتوسيع حملة "صنع في الهند" التي تتبناها حكومته لتشمل قطاع الطاقة النظيفة، حيث يتم استيراد نحو 80% من إجمالي معدات الطاقة الشمسية من الجارة الشمالية للبلاد.

وتمت إضافة منح بقيمة 195 مليار روبية (2.6 مليار دولار) لتحفيز إنتاج المعدات محليا، في حين يتم فرض ضريبة تبلغ 40% على واردات وحدات الطاقة الشمسية و25% على الخلايا اعتبارا من العام المالي المقبل.

وتعتزم الهند، ثالث أكبر مصدر لغازات الاحتباس الحراري في العالم، زيادة قدرتها على توليد الطاقة من المصادر المتجددة إلى أكثر من أربعة أضعاف لتصل إلى 450 جيجاوات بحلول عام 2030، بما في ذلك 280 جيجاوات من الطاقة الشمسية.

كما تعتزم الهند الاستمرار في رفع إجمالي القدرة بشكل حاد من أجل الوصول إلى صفر انبعاثات بحلول عام 2070.