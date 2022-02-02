الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لهدنة أولمبية في إثيوبيا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش جميع أطراف النزاع في إثيوبيا إلى الالتزام بهدنة بمناسبة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، واستغلال وقف الأعمال العدائية لتسهيل إمداد جميع الإثيوبيين بالمساعدات الإنسانية.

وقال جوتيريش في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم /الأربعاء/، "بينما أستعد للمغادرة لحضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، أوجه أقوى نداء ممكن لجميع الأطراف في إثيوبيا من أجل وقف فوري للأعمال العدائية"، موضحا أنه منذ آلاف السنين يدعو تقليد الهدنة الأولمبية جميع الأطراف في كل مكان لوقف الأعمال العدائية طوال فترة الدورة.

وأشار جوتيريش إلى أن تعليق الأعمال العدائية يوفر فرصة لوصول المساعدات الإنسانية الفعالة والإغاثة لجميع السكان المتضررين في جميع أنحاء أثيوبيا، مؤكدًا أن هذه الهدنة ستساعد في تمهيد الطريق لإجراء حوار وطني وشامل هناك حاجة ماسة إليه ويشمل جميع الإثيوبيين.

يذكر أن الهدنة الأولمبية أو "إيكيتشيريا" تقليد يوناني يعود تاريخه إلى القرن الثامن قبل الميلاد، حيث تبدأ الهدنة قبل سبعة أيام من افتتاح الألعاب وتنتهي في اليوم السابع من اختتامه