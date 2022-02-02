معضلة التألق تشعل صراع الحارس الأول في الزمالك من جديد

لعل من المكاسب القليلة التي خرج بها الزمالك من مشاركته في بطولة كأس رابطة الأندية بنستختها الأولى، هي مستوى حارسه محمد عواد، فلولا وجود حارس الإسماعيلي السابق بين القائمين والعارضة لساءت نتائج الفارس الأبيض أكثر في البطولة الوليدة.

تصديات عواد جاءت لتثبت جاهزيته للدفاع عن عرين الزمالك في كافة الاختبارات المقبلة، ليكسر بذلك الحاجز النفسي الذي ظل موجوداً بينه وبين مدربه باتريس كارتيرون، الذي فضل الاعتماد في الموسم الماضي على محمد أبوجبل ومحمود جنش مع ظهور نادر لعواد، كان له بصمة لاسيما في مباراة المصري البورسعيدي بالدوري وتصديه لركلتي جزاء، ليفوز الزمالك في النهاية 3-2.

تألق عواد عاد بعدما كانت الولاية الأولى لكارتيرون في 2019 بداية غير موفقة للحارس تحت قيادة الفرنسي خاصة في مباراة طلائع الجيش بالدوري التي خسرها الابيض 3-2 ولم يقدم الحارس تصديات جيدة.

لكن مسار تألق عواد يأتي بالتوازي مع ما يقدمه زميله ومنافسه محمد أبوجبل مع منتخب مصر.. الحارس الزملكاوي الذي حل بديلا لمحمد الشناوي في مباراة كوت ديفوار وتصدى لفرصة محققة، ثم إحدى ركلات الترجيح، بات هو الآخر على موعد مع التألق.

استمر تألق "جاباسكي" في بطولة كاس الأمم وتحديدا في مباراة المغرب، لدرجة أنم إصابته باتت تخلع قلوب مشجعي المنتخب، وخروجه في الوقت الإضافي، لتتأكد عودته أمام الكاميرون.

أبوجبل المرشح لحراسة مرمى المنتخب أمام الكاميرون سيكون هو الآخر خيارا مهما لدى كارتيرون الذي ولا شك يتابع كأس الأمم الأفريقية، وسيواجه حيرة بشأن اختيار الحارس الأساسي.

بعض الأمور التي قد ترجح كفة عواد نسبياً هي خوض مباريات مع الفريق خلال فترة وجود جبل في المنتخب، الأمر الذي يعطيله افضلية بسيطة للغاية، لكن المدير الفني سيكون عليه في ذلك الوقت أن يقنع الحارس الدولي بالجلوس احتياطيا، وهو ما يؤشر إلى عودة صراع الحارس الأول من جديد في الزمالك.