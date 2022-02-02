عملية جراحية في العمود الفقري للدراج الكولومبي بيرنال

من المقرر أن يخضع الكولومبي إيجن بيرنال، بطل الجولة الكبرى في سباقات الدراجات، لجراحة في العمود الفقري، في الوقت الذي يتعافى فيه من حادث مروع خلال تدريباته في كولومبيا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، أن بيرنال الفائز بطواف فرنسا للدراجات عام 2019 ، وبطل سباق "جيرو دي إيطاليا" عام 2021، لا يزال في العناية المركزة في أحد المستشفيات في بوجوتا بكولومبيا، وذلك بعد اصطدامه بحافلة ثابتة اثناء قيادته للدراجة التدريبية بسرعة كبيرة في 24 يناير الماضي.

وعانى بيرنال من كسر في الفقرات وكسر عظم الفخذ الأيمن والرضفة اليمنى والأضلاع ، كما عانى من رضوض في الصدر وثقب في الرئة في الحادث.

وكشف المتسابق البالغ من العمر 25 عاما، عبر منشور بصفحته على وسائل التواصل الاجتماعي، عن مدى قربه من الإصابة بالشلل في النصف الأسفل.

وذكرت مستشفى بوجوتا، أن بيرنال يستعد للخضوع للمزيد من العلاج الثانوي في يده اليمنى وفي فمه.

وأضاف البيان أن المتسابق في "إينيوس جرانديس" يحرز تقدما جيدا، وذلك بعد أن تم منعه من تناول أدوية تستخدم لعلاج انخفاض ضغط الدم .

ورغم ذلك، فإن تشخيصا تصويرا محدثا لحالة بيرنال أظهر حاجته لعملية جراحية أخرى في عموده الفقري، والتي سوف يتم اجراؤها اليوم الأربعاء.

وجاء في البيان: "هذا التدخل سيفيد عمليةإعادة تأهيله".

وأضاف: "نتابع حالة التقدم لدى المريض خلال كل مراحل عملية تعافيه ، ونحن واثقون من حدوث تحسن بشكل سريع".