أمريكا تؤكد استعدادها للانخراط في دبلوماسية جادة مع كوريا الشمالية لنزع السلاح النووي

أكدت الولايات المتحدة استعدادها للانخراط في دبلوماسية جادة مع كوريا الشمالية؛ من أجل إحراز تقدم ملموس بشأن تحقيق نزع السلاح النووي الكامل من شبه الجزيرة الكورية.

جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، خلال مكالمة هاتفية بين نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان ونظيريها الكوري الجنوبي تشوي جونج كون والياباني موري تاكيو.

وأكد الدبلوماسيون الثلاثة أهمية التعاون الثلاثي بين (واشنطن) و(سول) و(طوكيو) في مواجهة التحديات الملحة في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم وناقشوا الجهود الجارية لتحقيق نزع السلاح النووي الكامل من شبه الجزيرة الكورية.

ونددت نائبة وزير الخارجية الأمريكي بإطلاق كوريا الشمالية مؤخرا للصواريخ الباليستية التصعيدية، باعتبارها انتهاكات لقرارات مجلس الأمن الدولي وتزعزع استقرار المنطقة.