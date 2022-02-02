 اليونان تسجل 24 ألفا و996 إصابة جديدة بكورونا و108 حالات وفاة - بوابة الشروق
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اليونان تسجل 24 ألفا و996 إصابة جديدة بكورونا و108 حالات وفاة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 2 فبراير 2022 - 10:21 ص | آخر تحديث: الأربعاء 2 فبراير 2022 - 10:21 ص

سجلت اليونان، 24 ألفا و996 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 108 حالات وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأربعاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و965 ألفا و719 إصابة، والوفيات إلى23 ألفا و608 حالات.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم، إعطاء 19 مليونا و205 آلاف و432 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في اليونان حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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