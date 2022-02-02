ساندرا نشأت: عبد السلام المحجوب كان مثلي الأعلى وفتى أحلامي

قالت المخرجة ساندرا نشأت، إنها تمنت عرض فيلمها عن رجل المخابرات اللواء الراحل عبد السلام المحجوب قبل وفاته.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الثلاثاء، أنه أرسلت الفيلم إليه، بعد الانتهاء منه، مؤكّدة أنها يحظى بمكانة خاصة في قلبه.

وأوضحت أن عبد السلام المحجوب كان هو النجم بالنسبة لها، وتابع: "ده واحد من الناس اللي كان بيشتغل من غير ما حد يشوفه.. ولا بيدور على سلطة ولا مال.. كان يؤدي واجبه فقط".

وأشارت إلى أنّ المحجوب كان بالنسبة لها مثلًا أعلى، وكانت تتمنى الاقتراب منه طوال الوقت، وكان يمثّل لها فتى أحلامها منذ الصغر.

ولفتت إلى أنها عندما تقدّمت في السن كانت ترغب في التعبير له عن ذلك، وقالت: "كان نفسي أقوله إزاي في ناس ممكن تكون بتحبه من غير ما تقوله".

وتوفي المحجوب مساء الاثنين، وشُيِّع جثمانه اليوم الثلاثاء، بعد صلاة الظهر من مسجد آل رشدان، فيما العزاء سيكون اليوم الأربعاء بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر.

واللواء المحجوب وزير أسبق لوزارة التنمية المحلية، وشغل قبلها منصب نائب رئيس المخابرات العامة ثم محافظًا للإسماعيلية والإسكندرية، وهو من مواليد 1935، حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية العام 1955.