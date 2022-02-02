 ضبط امرأة حاولت تهريب مبالغ نقدية وذهب بين صفحات كتاب في ألمانيا - بوابة الشروق
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ضبط امرأة حاولت تهريب مبالغ نقدية وذهب بين صفحات كتاب في ألمانيا

الشرطة الألمانية - صورة أرشيفية
الشرطة الألمانية - صورة أرشيفية
د ب أ
نشر في: الأربعاء 2 فبراير 2022 - 3:01 ص | آخر تحديث: الأربعاء 2 فبراير 2022 - 3:01 ص

قال مسؤولو الجمارك في مدينة كارلسروه الألمانية إن امرأة تواجه اتهامات بعد ضبطها وهي تحاول تهريب أموال وذهب، مخبأة في صفحات كتاب وفي عبوات للمناديل.

وتردد أن المرأة، التي كانت في طريقها إلى تركيا، ضٌبطت وبحوزتها نحو 40 ألفا و700 فرانك سويسري (43 ألفا و700 دولار) مخبأة في صفحات كتاب وحوالي 6300 يورو (سبعة آلاف دولار) مخبأة في عبوات المناديل.

وفتحت السلطات تحقيقا وأمرت المرأة بدفع كفالة قدرها 11 ألفا و800 يورو.

ويتعين على أي شخص يسعى إلى دخول ألمانيا أو مغادرتها بأكثر من 10 آلاف يورو نقدا إبلاغ الجمارك عما بحوزته من أموال.

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