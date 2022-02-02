 الولايات المتحدة تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول كوريا الشمالية - بوابة الشروق
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الولايات المتحدة تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول كوريا الشمالية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 2 فبراير 2022 - 8:45 ص | آخر تحديث: الأربعاء 2 فبراير 2022 - 8:45 ص

 طلبت الولايات المتحدة، عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، غدا الخميس، حول كوريا الشمالية بعد إجرائها اختبارا أطلقت خلاله أقوى صاروخ لها منذ عام 2017.
ونقلت قناة (الحرة الأمريكية) اليوم الأربعاء عن مصادر دبلوماسية القول "إن تأكيد عقد الجلسة التي من المفترض أن تكون مغلقة يعود لروسيا التي تتولى خلال شهر فبراير الرئاسة الدورية لمجلس الأمن".
وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت أمس الأول الاثنين قيامها بإجراء إطلاق تجريبي لصاروخ باليستي متوسط وطويل المدى من طراز هواسونج-12 للتقييم الانتقائي بهدف اختبار جودة الصاروخ من بين الصواريخ التي يتم نشرها في الوحدات العسكرية.


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